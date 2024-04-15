Чемпион Bellator сделал неожиданный прогноз на бой Конора Макгрегора Шлеменко ставит на Чендлера в бою с Макгрегором

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграет бой с Майклом Чендлером, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал российский боец смешанных единоборств, обладатель титула чемпиона Bellator Александр Шлеменко. Спортсмен допустил, что поединок может окончиться досрочно нокаутом.

Я думаю, что Конор проиграет. Майкл Чендлер, я лично его знаю, он довольно взрывной, и у него большие шансы выиграть нокаутом. Бой однозначно будет интересным. Конор получил свою известность тем, что он умеет драться зрелищно и красочно. Но я бы поставил на Чендлера, — сказал боец.

Ранее президент UFC Дана Уайт официально анонсировал бой Майкла Чендлера и Конора Макгрегора. Этот поединок станет для Макгрегора первым за три года в промоушене. Известно, что он состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

До этого ирландский боец в качестве гостя вручал чемпионский пояс российскому боксеру Альберту Батыргазиеву на турнире «Ночь чемпионов Международной ассоциации бокса (IBA)» в Объединенных Арабских Эмиратах. Он слушал гимн России стоя, а в конце композиции поаплодировал государственному символу Российской Федерации.