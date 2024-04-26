«Не буду ощущать себя чемпионом»: российский боксер оценил ЧЕ в Белграде Шабутдин Атаев: не буду ощущать себя чемпионом, если выиграю ЧЕ в Белграде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финалист Чемпионата Европы по боксу Шабутдин Атаев заявил NEWS.ru, что не будет ощущать себя чемпионом, даже если выиграет турнир. По его словам, так как турнир проходит перед Олимпиадой, состязания пропустили многие серьезные спортсмены. Финальные бои пройдут 27 и 28 апреля.

Публика заводила, я хотел зарубиться и немного поиграть на публику. Интересно, когда весь зал против тебя болеет. В один момент стаканчик вроде с кофе бросили. В общем, что-то залетело в ринг. Месяц назад мы уже тут были на турнире, особо ничего не изменилось. Не чувствую себя звездой. Турнир проходит перед Олимпиадой, поэтому не все серьезные соперники приехали. Я не буду ощущать себя чемпионом, — сказал Атаев.

Финалистка ЧЕ в Белграде Дарья Абрамова заявила, что сборная России по боксу находится в отличной форме, несмотря на то, что давно нигде не выступала. Абрамова в четверг, 25 апреля, победила сербку Анделу Бранкович.

Считаю, что отработала в полуфинале на пять баллов. Сборная России пропустила прошлый чемпионат Европы, и сейчас все хотят выиграть в финале. После чемпионата России женская сборная нигде не выступала, но мы были на международных сборах, где получили хороший опыт. Поэтому в Белграде все в отличной форме и готовы побеждать, — сказала Абрамова.

Чемпионат Европы завершится 28 апреля. Россияне выступают на турнире с национальной символикой. В субботу и воскресенье на турнире, в случае победы россиян, будет звучать национальный гимн.