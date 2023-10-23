Назван самый опасный соперник для Ислама Махачева Тренер Торосян назвал Царукяна самым опасным соперником для Махачева в UFC

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арман Царукян(справа) и Ислама Махачев

Российский и армянский боец смешанного стиля Арман Царукян — самый опасный соперник для чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, заявил NEWS.ru тренер Сергей Торосян, который работает с Царукяном. В 2019 году на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге Махачев выиграл у Царукяна единогласным решением судей, но после этого Арман выиграл семь боев при одном поражении и поднялся на восьмое местов в рейтинге.

Больше всех опасен для Ислама Махачева именно Арман Царукян. Я это говорю не потому что я — заинтересованная сторона. У Армана есть опыт боя против Ислама. Мы знаем, чего ему не хватило в прошлый раз для победы. Да, прошло уже много времени с того поединка. Махачев мог модифицироваться и улучшиться, но не изменились те вещи, которые нужно сделать, чтобы его победить, — сказал Торосян.

Он не стал раскрывать тактику, которую нужно использовать Царукяну для победы над Махачевым, но заявил, что в первом бою не удалось победить из-за того, что в решающем раунде Арман пошел в борьбу, а не работал в стойке.

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC 294, в рамках которого Ислам Махачев защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, нокаутировав австралийца Александра Волкановски.