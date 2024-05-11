Mash: Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС треть миллиарда рублей Mash: Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 306 млн рублей рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Telegram-канал Mash сообщает, что непобежденный в ММА российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе 306 млн рублей. По данным канала, в настоящий момент счета в его промоушне Eagle FC и благотворительном фонде заблокированы.

Как утверждает канал, по завершении карьеры в единоборствах, Нурмагомедов стал заниматься бизнесом в сфере продажи спортивного питания, также создал свой промоушн Eagle FC и открыл сеть международных ресторанов. Авторы канал пишут, что пока его проекты приносили прибыль, он входил в составы учредителей, однако потом вышел из них.

Канал уточняет, что Хабиб разорвал связи с такими компаниями как «Сильди», «Первый мобильный» и «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив», и, по данным авторов канала, это привлекло внимание налоговой службы. Mash утверждает, что в настоящий момент обладатель рекорда 29-0 в ММА активно вкладывает деньги в турецкие отели и в стартапы в ОАЭ.

Ранее Mash сообщил, что счета блогера и певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) могут полностью заблокировать из-за неуплаты налогов. По его данным, у исполнительницы накопился долг перед налоговой в размере 52 тысяч рублей. Как отмечает канал, год назад певица была должна ФНС 690 тысяч рублей.