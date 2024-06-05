Шольца предупредили о риске переноса боевых действий в Германию Депутат Вагенкнехт: разрешение Шольца ВСУ бить по России принесет войну в ФРГ

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Олаф Шольц

Решение канцлера Германии Олафа Шольца позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по России немецким оружием приведет к опасным последствиям для ФРГ, считает депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Она уточнила, что при таком развитии событий боевые действия начнутся на территории Германии. Запись выступления политика представлена на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.

Тот, кто переносит боевые действия немецким оружием на территорию России, сталкивается с риском перенести их также на территорию Германии, — подчеркнула Вагенкнехт.

Депутат добавила, что политика, проводимая Щольцем, несет угрозу для безопасности Германии. Вагенкнехт отметила, что правительству страны необходимо ставить в приоритет благополучие и сохранность ФРГ.

Ранее Шольц заявил, что использование оружия ФРГ «для защиты от России» в районе Харьковской области Украины не поспособствует эскалации конфликта. По его словам, решение было «тщательно принято вместе с друзьями и союзниками ФРГ», так что и опасающиеся немцы могут на него положиться.

Также возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фрейдинг отметил, что ВСУ могут разрешить использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot для поражения российской авиации над территорией России. Вместе с тем военный напомнил, что Киев должен действовать «в рамках международного права».