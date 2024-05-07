«Выбор за ними»: кто пришёл и кто бойкотировал инаугурацию Путина

Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА «Новости»

7 мая 2024 года Владимир Путин в пятый раз принял присягу президента России. Как проходила церемония инаугурации, кто на ней присутствовал из политиков и знаменитостей, кто бойкотировал мероприятие, что сказал Путин, снова заняв пост главы государства?

Как проходила церемония инаугурации

Президент России принял присягу в парадном Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Церемонию, которая заняла около 40 минут, транслировали все федеральные телеканалы.

Инаугурация президента началась с того, что знаменосцы Президентского полка внесли в зал государственный флаг Российской Федерации и президентских штандарт. За ними последовали специальный экземпляр Конституции РФ в алой коже варана и нагрудный знак президента — золотой равноконечный крест с гербом России. Символы президентской власти пронесли по красной ковровой дорожке через Георгиевский, Александровский и Андреевский залы Кремля.

На трибуне в качестве свидетелей при президентской присяге были главы обеих палат парламента России — председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в судейском облачении.

Телеканалы показали, как Путин отправился на церемонию из своего рабочего кабинета в первом корпусе Кремля. Он приехал на лимузине Aurus с госномером О902ВН977 в окружении кортежа из электрических мотоциклов Aurus Merlon. Когда избранный глава государства вошел в зал, оркестр начал фанфару «Наш президент», написанную специально для инаугурации.

Фото: Бабушкин Алексей/ТАСС Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat перед началом церемонии инаугурации

Кто пришел на церемонию инаугурации Путина

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на торжественную церемонию вступления в должность президента РФ было приглашено около 2600 гостей.

Среди первых в Кремль приехали премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев с супругой Светланой, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также в зале можно было заметить главу администрации президента Антона Вайно и его заместителей Сергея Кириенко и Алексея Громова.

На церемонии присутствовали многочисленные российские политики и чиновники: на снимки попал губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Ленинградской области Александр Дрозденко, депутата Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентева, депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Николай Валуев, глава ЦИК Элла Памфилова.

Проходя по залу, Путин пожал руку 91-летнему Леониду Рошалю и тепло приветствовал композитора Александру Пахмутову. Telegram-канал SHOT сообщил, что была и 91-летняя классная руководитель Путина Вера Гуревич.

Фото: Александр Казаков/РИА Новости Заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Среди представителей крупного бизнеса на инаугурации заметили председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главу РСПП Александра Шохина.

Кроме того, на церемонии присутствовали многие российские и мировые знаменитости, в том числе голливудский актер Стивен Сигал, генпродюсер Первого канала Константин Эрнст, директор Мосфильма Карен Шахназаров, художник Никас Сафронов, актеры Сергей Гармаш и Владимир Стеклов, фигурист Евгений Плющенко, глава Федерации спортивной гимнастики Ирина Винер, певцы Юркисс, Стас Михайлов, SHAMAN (Ярослав Дронов), Диана Гурцкая, Надежда Бабкина, Лариса Долина, актер Иван Охлобыстин, дирижер и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев, знаменитый путешественник Федор Конюхов и лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов.

Отдельное место на церемонии занимали военнослужащие — участники СВО.

Как отмечают СМИ, впервые на церемонию инаугурации президента РФ были приглашены дети. Среди них — участники уроков с президентом, дети погибших в ходе СВО военнослужащих, а также 12-летний мальчик из Севастополя, который загадал на «Елке желаний» увидеться с президентом.

Фото: Михаил Синицын/РИА Новости 7 мая 2024-го. Ведущая Юлия Барановская перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Михаил Синицын/РИА Новости 7 мая 2024-го. Ведущая Юлия Барановская перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости 7 мая 2022-го. Сергей Бурлаков, Владислав Третьяк, Евгений Ревенко, Николай Валуев (слева направо) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости 7 мая 2022-го. Сергей Бурлаков, Владислав Третьяк, Евгений Ревенко, Николай Валуев (слева направо) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Михаил Синицын/РИА Новости Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал Фото: Михаил Синицын/РИА Новости Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал Фото: Михаил Синицын/РИА Новости 7 мая 2024-го. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Михаил Синицын/РИА Новости 7 мая 2024-го. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Музыкант, продюсер Владимир Киселев, его супруга певица Елена Север и их дети Юрий (выступает под псевдонимом Юркис) и Владимир перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Музыкант, продюсер Владимир Киселев, его супруга певица Елена Север и их дети Юрий (выступает под псевдонимом Юркис) и Владимир перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Михаил Синицын/РИА Новости 7 мая 2024-го. Певец Стас Михайлов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Михаил Синицын/РИА Новости 7 мая 2024-го. Певец Стас Михайлов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС Глава Народного совета ДНР Артем Жога перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС Глава Народного совета ДНР Артем Жога перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС Композитор Александра Пахмутова перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС Композитор Александра Пахмутова перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце Фото: kremlin.ru/Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости» Губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов Фото: kremlin.ru/Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости» Губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Михаил Мишустин и Сергей Шойгу на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Михаил Мишустин и Сергей Шойгу на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (на первом плане слева) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (на первом плане слева) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости 7 мая 2024. Актер и режиссер Иван Охлобыстин (в центре) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости 7 мая 2024. Актер и режиссер Иван Охлобыстин (в центре) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Александр Казаков/РИА Новости Спортсменка, призер чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Александр Казаков/РИА Новости Спортсменка, призер чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Путешественник Федор Конюхов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Путешественник Федор Конюхов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Михаил Синицын/РИА Новости Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина (вторая слева) и художественные гимнастки Дина (вторая слева) и Арина Аверины перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Михаил Синицын/РИА Новости Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина (вторая слева) и художественные гимнастки Дина (вторая слева) и Арина Аверины перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Александр Казаков/РИА Новости Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Александр Казаков/РИА Новости Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Актер Игорь Петренко (в центре) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Актер Игорь Петренко (в центре) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Александр Казаков/РИА Новости Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Александр Казаков/РИА Новости Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: t.me/dimsmirnov175* Разан Кадыров (скриншот с видео) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: t.me/dimsmirnov175* Разан Кадыров (скриншот с видео) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Александр Казаков/РИА Новости Заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Александр Казаков/РИА Новости Заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

О чем говорил Путин на инаугурации

Путин на Конституции принес присягу президента России. Она состоит из 33 слов из заканчивается словами «верно служить народу». После этого Зорькин объявил, что Путин вступил в должность главы государства, прозвучал российский гимн.

В своей речи президент поблагодарил граждан России за доверие, в особенности участников СВО и жителей новых регионов, «отстоявших право быть вместе с Родиной». Президентский пост Путин назвал «огромной честью, обязанностью и священным долгом».

Путин отметил, что сейчас Россия находится в непростом, переломном моменте, но результаты выборов показывают, что народ РФ подтвердил правильность выбранного курса.

«Воля миллионов людей — это колоссальная сила. Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений. Мы пройдем через трудный рубежный период и станем еще сильнее», — подчеркнул президент.

В своей речи Путин определил «народосбережение» в качестве ключевого приоритета нового президентского срока. Россия будет поддерживать вековые ценности и традиции и повышать благосостояние, но при этом «стабильность не означает косность». В международных отношениях Россия «не отказывается от диалога с Западом».

«Выбор за ними. Разговор возможен, но только на равных, уважая интересы друг друга», — подчеркнул Путин.

Фото: Бабушкин Алексей/ТАСС Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat перед началом церемонии инаугурации Фото: Бабушкин Алексей/ТАСС Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat перед началом церемонии инаугурации Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Инаугурация президента Владимира Путина Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Инаугурация президента Владимира Путина Фото: Александр Казаков/РИА Новости 7 мая 2024-го. Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации главы государства Владимира Путина в Кремле Фото: Александр Казаков/РИА Новости 7 мая 2024-го. Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации главы государства Владимира Путина в Кремле Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости 7 мая 2024-го. Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости 7 мая 2024-го. Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости 7 мая 2024-го. Гости фотографируются перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости 7 мая 2024-го. Гости фотографируются перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня» Перед началом торжественной церемонии вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня» Перед началом торжественной церемонии вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости 7 мая 2024-го. Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости 7 мая 2024-го. Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости 7 мая 2024-го. Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости 7 мая 2024-го. Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Михаил Мишустин и Сергей Шойгу на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Михаил Мишустин и Сергей Шойгу на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: Артем Геодакян/РИА Новости Владимир Путин Фото: Артем Геодакян/РИА Новости Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости На церемонии вступления в должность Президента России Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости На церемонии вступления в должность Президента России Фото: Александр Казаков/РИА Новости Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле Фото: Александр Казаков/РИА Новости Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Люди смотрят прямую трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Люди смотрят прямую трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Люди смотрят прямую трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Люди смотрят прямую трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Вступление Владимира Путина в должность Президента России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Вступление Владимира Путина в должность Президента России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Люди смотрят прямую трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Люди смотрят прямую трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Артиллерийский салют в честь инаугурации президента РФ Владимира Путина Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Артиллерийский салют в честь инаугурации президента РФ Владимира Путина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Люди смотрят прямую трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Люди смотрят прямую трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Люди смотрят прямую трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Люди смотрят прямую трансляцию церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России

Путин обещал продолжить работу с евразийскими партнерами по формированию многополярного миропорядка.

Президент подчеркнул, что во внутренней политике необходима «абсолютная устойчивость общественной и политической системы» и «межнациональное согласие».

«Нельзя забывать о трагической цене внутренних смут. Результаты работы зависят от нашего единства и сплоченности. Мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками — они брали недоступные высоты, поскольку ставили на первое место Родину. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды. Вместе — победим», — объявил Путин в завершение своей речи.

Следом была исполнена ода «Славься» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» и прозвучал салют из пушек ЗИС-3 с Кремлевской набережной.

Кто бойкотировал инаугурацию Путина

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле спокойно относятся к решению ряда иностранных послов бойкотировать инаугурацию Путина. Он подчеркнул, что «инаугурация, она прежде всего для главы государства», отмечает «Интерфакс».

Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА «Новости»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что приглашение получили «все аккредитованные в Москве главы иностранных дипмиссий», однако «инаугурация у нас носит внутригосударственный характер».

На Западе инаугурация стала поводом для раскола в Евросоюзе. Приглашение приняли Франция, Венгрия и Словакия, в общей сложности до 7 стран, сообщает Reuters. Однако остальные 20 членов ЕС бойкотировали мероприятие вместе с Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой и Арменией.

Франция, Венгрия и Словакия уже подтвердили своё участие в церемонии. На этом фоне западные СМИ начали сообщать о расколе в Евросоюзе.

Украина не направляла своих представителей на инаугурацию.

Читайте также:

Путин в пятый раз вступил в должность президента РФ: яркие фото инаугурации

Кто придет на поклон? Как инаугурация Путина стала причиной раскола в ЕС

Кто посетил церемонию инаугурации Путина в Кремле: фото ВИП-гостей