Альянс премьер-министра Индии победил на выборах Избирком: «Национально-демократический альянс» Моди победил на выборах в Индии

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«Национально-демократический альянс», который возглавляет партия премьер-министра Индии Нарендры Моди, одержал победу на парламентских выборах, передает избирком страны. Согласно официальной информации, он получил 272 места в нижней палате.

В то же время партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила 224 места. Она лидирует еще в 16 избирательных округах.

Ранее председатель правящей в Мексике партии Morena Марио Дельгадо сообщил, что член фракции Клаудия Шейнбаум, исходя из данных экзитполов, одерживает победу на выборах главы государства. Она станет первой женщиной-президентом в истории Мексики и Северной Америки. Политик назвал этот результат звездным моментом для государства. Официальные результаты объявят после полного подсчета голосов, который состоится 5–8 июня. Шейнбаум уже поздравил российский лидер Владимир Путин.

До этого стало известно, что Зохре Элахиян стала первой иранкой, подавшей документы для участия в выборах президента страны и зарегистрированной в качестве кандидата. Как сообщил представитель избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами, еще трем женщинам было отказано, поскольку они не соответствовали необходимым критериям.