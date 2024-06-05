Немецкий депутат объяснил, почему ультраправые партии популярны в Европе Немецкий депутат Шмидт: правые популярны в ЕС из-за провальной «зеленой повестки»

Фото: Julian Weber/dpa/Global Look Press

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Евгений Шмидт рассказал NEWS.ru, что, по его оценкам, правые политические силы на выборах в Европарламент соберут около 20% голосов. По его мнению, это связано как с конфронтационной риторикой в отношении России, так и с отрицательными последствиями «зеленой повестки», которая обернулась деиндустриализацией.

Партии правого, консервативного толка наберут больше голосов, чем в прошлый раз. Это связано с ухудшением экономической ситуации. На нее повлияли конфронтационная риторика в отношении России со стороны правящих элит, очень близкая грань новой большой войны в Европе, «зеленая повестка», которая на деле оказалась неспособной и обернулась в Германии деиндустриализацией. Правые неоднородны. Будет, скорее всего, две или три правых фракции, которые по большей части вопросов будут между собой соприкасаться, — рассказал Шмидт.

Шмидт также придерживается мнения, что политика в отношении России при этом не изменится. По его словам, большинство в Европарламенте будут составлять депутаты, которые агрессивно или негативно настроены в адрес России

В целом большая часть политических элит, и мы это видим в риторике Мелони и Ле Пен, настроены негативно в адрес России, — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры атаковали за неделю до выборов в Европарламент (начнутся в ФРГ 9 июня) ресурсы крупнейшей оппозиционной партии Германии — «Христианско-демократического союза» (ХДС). В МВД ФРГ уточнили, что очень серьезно относятся к инциденту, к расследованию подключились федеральные ведомства по охране конституции и по безопасности информационной техники (BSI).