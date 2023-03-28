Главный символ Парижа закрылся из-за забастовок Эйфелеву башню закрыли из-за общенациональной забастовки

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Эйфелева башня закрылась для туристов из-за общенациональной забастовки в связи с пенсионной реформой во Франции, говорится на сайте парижской достопримечательности. 28 марта во Франции проходит уже десятая по счету акция протеста.

В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта, — указано в сообщении.

27 марта один из крупнейших музеев мира Лувр приостановил свою работу. Сотрудники музея присоединились к забастовкам и протестам в стране против проведения пенсионной реформы, заблокировали вход в Лувр и не пропускали туда посетителей. Перед входом растянули транспаранты с надписями: «Музеи выступают против пенсионной реформы» и «Работать меньше, чтобы жить дольше».

Во Франции забастовки и протесты из-за пенсионной реформы не утихают с января текущего года. Несмотря на позицию французов, сенат страны принял реформу, о чем сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн. В связи с протестами Елисейский дворец сообщил о переносе визита во Францию короля Великобритании Карла III.

Директор французско-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбье полагает, что нынешние протесты в связи с пенсионной реформой непредсказуемы, они не развиваются по классической схеме. Он считает, что если на следующей неделе протесты не стихнут, то есть вероятность отставки парламента.