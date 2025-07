Лошади «сошли с ума» на параде в честь Дня взятия Бастилии

Лошадь упала на параде в честь Дня взятия Бастилии, который отмечается во Франции 14 июля, информирует BFMTV. Телеканал вел трансляцию мероприятия в Париже, где животные повели себя необычным образом. Другая лошадь покинула строй без всадника и сбежала с парада конных войск.

Мероприятие проходило на Елисейских полях. Безопасность парада обеспечивают около 12 тысяч правоохранителей. При этом власти ожидают волнений в некоторых районах Парижа, которые часто сопровождаются потасовками с жандармами. День взятия Бастилии является главным национальным праздником у французов, празднующих его ежегодно по всей стране.

Ранее стражи порядка проехали по затопленным улицам Парижа под песню канадской певицы Селин Дион My Heart Will Go On. Композицию знают благодаря культовому фильму «Титаник». Перед этим столица Франции пострадала от сильных ливней.

В Париже впервые за 100 лет официально разрешили купаться в водах Сены. Запрет действовал с 1923 года, но сейчас в центре города работают три специальные зоны, оборудованные для плавания.