Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:25

Мужчина прикурил от Вечного огня в центре Парижа и поплатился

В Париже бездомного задержали за прикуривание от Вечного огня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бездомный мужчина прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в центре Парижа на глазах десятка людей, сообщает газета Le Figaro. Туристка из Латвии сняла его на видео и разместила ролик в социальных сетях. Вскоре нарушителя нашли и задержали.

Перед десятком людей, пришедших посмотреть на могилу Неизвестного Солдата, мужчина проходит через заграждения, чтобы встать на колени у перевернутого щита, где потрескивает пламя. И использовать огонь, чтобы зажечь сигарету, — говорится в публикации.

Уточняется, что бездомным оказался гражданин Марокко. При этом сам он находится на территории Франции на законных основаниях. Первое время после ареста мужчина отрицал вину, однако позднее признал содеянное. На его счету два десятка нарушений, включая кражи, порчу имущества, насилие и оскорбления на расовой почве.

Ранее в ЯНАО жителя Нового Уренгоя осудили после сожжения трупа лисы в Вечном огне. Его признали виновным в осквернении символов воинской славы России. Сам мужчина тогда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Франция
Париж
аресты
вечный огонь
бездомные
нарушители
осквернения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.