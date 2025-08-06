Мужчина прикурил от Вечного огня в центре Парижа и поплатился В Париже бездомного задержали за прикуривание от Вечного огня

Бездомный мужчина прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в центре Парижа на глазах десятка людей, сообщает газета Le Figaro. Туристка из Латвии сняла его на видео и разместила ролик в социальных сетях. Вскоре нарушителя нашли и задержали.

Перед десятком людей, пришедших посмотреть на могилу Неизвестного Солдата, мужчина проходит через заграждения, чтобы встать на колени у перевернутого щита, где потрескивает пламя. И использовать огонь, чтобы зажечь сигарету, — говорится в публикации.

Уточняется, что бездомным оказался гражданин Марокко. При этом сам он находится на территории Франции на законных основаниях. Первое время после ареста мужчина отрицал вину, однако позднее признал содеянное. На его счету два десятка нарушений, включая кражи, порчу имущества, насилие и оскорбления на расовой почве.

Ранее в ЯНАО жителя Нового Уренгоя осудили после сожжения трупа лисы в Вечном огне. Его признали виновным в осквернении символов воинской славы России. Сам мужчина тогда находился в состоянии алкогольного опьянения.