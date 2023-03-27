Крупнейший музей мира приостановил работу из-за забастовки Лувр приостановил работу из-за забастовки

Фото: Jan Woitas/ZB/Global Look Press

Вид на двор Лувра

Один из крупнейших музеев мира Лувр приостановил свою работу, передает РИА Новости. Сотрудники музея присоединились к забастовкам и протестам в стане против проведения пенсионной реформы.

По данным журналистов агентства, протестующие заблокировали вход в Лувр и не пропускают туда посетителей.

Во Франции забастовки и протесты из-за пенсионной реформы не утихают с января текущего года. Несмотря на позицию французов, сенат страны принял реформу, о чем сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн. В связи с протестами Елисейский дворец сообщил о переносе визита во Францию короля Великобритании Карла III.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся с сентября 1961 года.

Директор французско-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбье полагает, что нынешние протесты в связи с пенсионной реформой непредсказуемы, они не развиваются по классической схеме. Он считает, что если на следующей неделе протесты не стихнут, то есть вероятность отставки парламента.