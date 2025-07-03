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03 июля 2025 в 14:29

Наш фаворит: очень вкусный и простой салат из огурцов — нужен только лук

Наш фаворит: очень вкусный и простой салат из огурцов — нужен только лук Наш фаворит: очень вкусный и простой салат из огурцов — нужен только лук Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим освежающий салат из огурцов! По-настоящему летнее освежающее блюдо. Подробности — на NEWS.ru.

Нам понадобятся 2–3 огурца с пупырышками и 1 луковица. Для заправки возьмем 2 ст. л. ароматного подсолнечного масла (можно с чесночным оттенком), 1 ст. л. бальзамического крема или сока лайма, щепотку соли, листья кинзы и кунжутные семечки (для свежести и хруста).

По этому рецепту салат из огурцов готовится в несколько этапов. Сначала главный ингредиент нужно нарезать спиралью с помощью овощечистки и замариновать лук в ледяной воде с каплей меда — так уйдет горечь. На это потребуется всего лишь 5 минут.

Смешиваем овощи в керамической пиале, добавляем заправку, посыпаем кинзой и кунжутными семечками для хруста. И все! Салат из огурцов и лука готов.

общество
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кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
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