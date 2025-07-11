Снос памятника советским воинам довел молдаван до протеста

В молдавском городе Кагул прошла массовая акция протеста из-за планов демонтажа мемориала в честь советских воинов-освободителей, передает «Канал 5». Жители выступили против решения властей расширить территорию городской больницы за счет площади, где установлен памятник — танк Т-34, возведенный в 1975 году в честь освобождения города от нацистских захватчиков.

Участники митинга вышли с плакатами «Не трогайте нашу память», «Кагул не забывает героев» и «Т-34 — символ победы». Как отмечают протестующие, подобные действия властей представляют собой попытку переписать историю и поставить знак равенства между советской эпохой и фашизмом.

Гражданский активист Иван Стамов заявил, что речь идет не просто о демонтаже памятника, а о систематическом уничтожении памяти о подвиге воинов, освобождавших Молдавию в 1940 и 1944 годах. Он подчеркнул, что приравнивание советского строя к фашизму является недопустимым.

Ранее в городе Балыкчы в Киргизии с въездной части города демонтировали памятник выдающемуся русскому ученому и государственному деятелю Петру Семенову-Тян-Шанскому. Монумент переместили на территорию муниципального предприятия. Глава городской администрации Султан Кермалиев не смог объяснить причины переноса памятника, созданного в 1984 году по проекту советского скульптора Владимира Горевого.