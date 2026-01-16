Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 12:01

Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков

УВЗ: производство двигателя В-2 для советских Т-34 организовали за 35 дней

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Производство танкового двигателя В-2, разработанного КБ под руководством конструктора Ивана Трашутина по прозвищу Иван-дизель для легендарных Т-34, было организовано в Челябинске за 35 дней, сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода. Всего за годы Великой Отечественной войны их выпустили почти 50 тыс.

Ценой невероятных усилий всего за 35 дней в Челябинске был организован выпуск танковых моторов. За годы Великой Отечественной войны Челябинским Кировским заводом было выпущено 48,5 тыс. дизельных моторов, — говорится в сообщении.

По информации агентства, именно Трашутин заложил основу конструкторской школы в Танкограде. Конструктор создал 87 основных типов дизельных двигателей, которые устанавливались на 76 видов военной и гражданской техники.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что российские танки оснащены дополнительной круговой защитой от дронов, чего нет у американских Abrams. По его словам, Россия задает тренды в мировом танкостроении. Он также отметил, что отечественная бронетехника проще в обслуживании и ремонте, чем западная.

Т-34
двигатели
танки
ВОВ
