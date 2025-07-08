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08 июля 2025 в 15:09

В Киргизии снесли памятник русскому географу

В Киргизии снесли памятник русскому географу Семенову-Тян-Шанскому

Памятник Петру Семенову-Тян-Шанскому Памятник Петру Семенову-Тян-Шанскому Фото: Shutterstock/FOTODOM

На въезде в город Балыкчы Иссык-Кульской области Киргизии демонтировали памятник русскому географу и государственному деятелю Петру Семенову-Тян-Шанскому, сообщает киргизский портал Kaktus.media. Монумент перенесли на территорию муниципального предприятия.

Мэр города Султан Кермалиев, комментируя произошедшее, не смог объяснить причины сноса памятника. Монумент был создан по проекту советского скульптора Владимира Горевого в 1984 году.

Ранее в киргизском Оше демонтировали 25-метровый памятник Ленину — один из крупнейших в Центральной Азии. Монумент, располагавшийся в центре города между двумя парками, пока не получил новой локации: неизвестно, будет ли он перенесен или уничтожен.

До этого в брестской «Аллее памяти» разместили 22 памятника советским воинам, демонтированных в Польше. Основатель музея Наталья Ильницкая подчеркнула, что проект, поддержанный президентом РБ Александром Лукашенко, сохраняет историческую память и служит патриотическому воспитанию. По ее словам, это единственная в СНГ аллея, которая является наглядным доказательством последствий переписывания истории.

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