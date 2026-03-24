Фон дер Ляйен уличили в тайной любви к российскому лакомству Фон дер Ляйен призналась в любви к российскому десерту «Павлова»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на выступлении перед депутатами в Австралии в шутку поинтересовалась, может ли она попробовать ее любимый десерт «Павлова». Она также выразила надежду, что за лакомством не придется ехать в Новую Зеландию, речь политика опубликована на сайте ЕК.

С нетерпением жду, когда смогу выпить свой первый флэт уайт на австралийской земле. И также жду возможности попробовать «Павлову» — или мне стоит дождаться поездки в Новую Зеландию, чтобы отведать этот десерт? — сказала глава Еврокомиссии.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что фон дер Ляйен уйдет со своего поста с позором. По его словам, политик не пользуется уважением среди жителей стран Евросоюза, что может негативно отразиться на ее карьере в скором времени.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывания фон дер Ляйен о закупках российского газа, прибегнув к цитате поэтессы Марины Цветаевой. Она подчеркнула, что Брюссель неоднократно погружался во тьму.