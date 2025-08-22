Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Финляндия раскрыла сроки поставки дронов на Украину

Финская Summa Defence начнет поставки дронов на Украину во второй половине года

Финляндия планирует осуществить отправку первой партии беспилотных летательных аппаратов на Украину в ближайшие месяцы, сообщила оборонная компания Summa Defence. Поставки станут возможны после запуска новых производственных мощностей на юге страны.

В ноябре 2024 года компания уже анонсировала начало производства дронов для Украины в начале 2025-го. Для реализации этих планов было принято решение о создании в Финляндии специализированного завода.

Новые производственные мощности Summa Drones запущены в эксплуатацию на юге Финляндии, и уже идет производство первой тестовой партии совместно с нашим украинским партнером. Мы ожидаем, что первые производственные партии будут завершены и поставки начнутся во второй половине года, — сказано в полугодовом отчете компании.

Производственная деятельность осуществляется через дочернюю структуру Summa Drones, которая создала совместное предприятие с украинскими партнерами. Контрольный пакет акций этого предприятия принадлежит финской стороне.

В число ключевых украинских партнеров вошли компании Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Помимо производства БПЛА, совместное предприятие будет выпускать беспилотные надводные аппараты и наземные транспортные средства.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна может участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины путем воздушного патрулирования. По его словам, Киев должен быть в состоянии обеспечивать самооборону и иметь потенциал для противостояния с РФ.

