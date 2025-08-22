Финляндия раскрыла сроки поставки дронов на Украину Финская Summa Defence начнет поставки дронов на Украину во второй половине года

Финляндия планирует осуществить отправку первой партии беспилотных летательных аппаратов на Украину в ближайшие месяцы, сообщила оборонная компания Summa Defence. Поставки станут возможны после запуска новых производственных мощностей на юге страны.

В ноябре 2024 года компания уже анонсировала начало производства дронов для Украины в начале 2025-го. Для реализации этих планов было принято решение о создании в Финляндии специализированного завода.

Новые производственные мощности Summa Drones запущены в эксплуатацию на юге Финляндии, и уже идет производство первой тестовой партии совместно с нашим украинским партнером. Мы ожидаем, что первые производственные партии будут завершены и поставки начнутся во второй половине года, — сказано в полугодовом отчете компании.

Производственная деятельность осуществляется через дочернюю структуру Summa Drones, которая создала совместное предприятие с украинскими партнерами. Контрольный пакет акций этого предприятия принадлежит финской стороне.

В число ключевых украинских партнеров вошли компании Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Помимо производства БПЛА, совместное предприятие будет выпускать беспилотные надводные аппараты и наземные транспортные средства.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна может участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины путем воздушного патрулирования. По его словам, Киев должен быть в состоянии обеспечивать самооборону и иметь потенциал для противостояния с РФ.