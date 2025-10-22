Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 11:51

«Под большим вопросом»: украинцы рискуют остаться без отопления зимой

Депутат Рады Гончаренко спрогнозировал срыв отопительного сезона на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина может столкнуться со срывом отопительного сезона из-за масштабных повреждений газовой инфраструктуры, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он сообщил, что власти оказались не готовы к такой ситуации.

Отопление этой зимой будет под большим вопросом, — написал парламентарий.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров говорил, что предстоящий отопительный сезон в бывшей советской республике может столкнуться с серьезными проблемами. Он напомнил, что в прошлом уже были случаи, когда температура в жилых помещениях не поднималась выше +17 градусов.

До этого правительство Украины официально сократило продолжительность отопительного периода на один месяц. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале кабинета министров. В свое время отопление в домах подавали с 15 октября по 15 апреля.

Жителям Днепра уже сообщили о позднем начале отопительного сезона и рекомендовали заранее подготовиться к возможным перебоям. Горожанам советуют приобрести пауэрбанки, теплую одежду и запасы воды. Мэр города Борис Филатов объяснил эти меры серьезными трудностями в энергетической системе.

Алексей Гончаренко
депутаты
Верховная рада
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
На границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
В Генштабе рассказали, будут ли резервистов привлекать к СВО
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.