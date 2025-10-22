«Под большим вопросом»: украинцы рискуют остаться без отопления зимой

Украина может столкнуться со срывом отопительного сезона из-за масштабных повреждений газовой инфраструктуры, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он сообщил, что власти оказались не готовы к такой ситуации.

Отопление этой зимой будет под большим вопросом, — написал парламентарий.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров говорил, что предстоящий отопительный сезон в бывшей советской республике может столкнуться с серьезными проблемами. Он напомнил, что в прошлом уже были случаи, когда температура в жилых помещениях не поднималась выше +17 градусов.

До этого правительство Украины официально сократило продолжительность отопительного периода на один месяц. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале кабинета министров. В свое время отопление в домах подавали с 15 октября по 15 апреля.

Жителям Днепра уже сообщили о позднем начале отопительного сезона и рекомендовали заранее подготовиться к возможным перебоям. Горожанам советуют приобрести пауэрбанки, теплую одежду и запасы воды. Мэр города Борис Филатов объяснил эти меры серьезными трудностями в энергетической системе.