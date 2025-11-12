В Раде раскрыли, с кем неоднократно спала министр энергетики Украины Нардеп Железняк: министр Гринчук ночевала у своего предшественника Галущенко

Украинский министр энергетики Светлана Гринчук, отставки которой потребовал президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно ночевала у своего предшественника, сейчас отстраненного главы министерства юстиции Германа Галущенко, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на данные от Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По его словам, глава министерства также имела ключи от дома своего коллеги.

Это прям смешно и грустно одновременно <…> Из стенограммы заседания суда: «Согласно протоколу визуального наблюдения Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко. 28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом отпирала. Еще также с 11 на 13 августа ночевала». Наверное результаты голосования за законопроект о ликвидации НАБУ обсуждали, — написал Железняк.

Незадолго до того, как Зеленский потребовал отставки Гринчук и Галущенко Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. В крупной коррупционной афере также фигурируют упомянутые министры.

Перед этим НАБУ провело обыски у близких к Зеленскому лиц в ответ на его действия по подрыву его работы. Бюро раскрыло крупную коррупционную схему с участием государственной атомной энергетической компании, собрав тысячи часов аудиозаписей и документов, свидетельствующих о деятельности организованной преступной группы.