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Ювелирная компания Pandora остановила работу в РФ и Белоруссии

15:54, 10 марта 2022
Ювелирная компания Pandora остановила работу в РФ и Белоруссии Фото: pandorarussiaofficial/vk.com
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Датская ювелирная компания Pandora окончательно приостановила свою деятельность в России и Белоруссии, передаёт Reuters. Отмечается, что компания остановила торговлю своей продукцией в РФ ещё 24 февраля.

У Pandora нет сотрудников в России или Белоруссии. Вся продукция продавалась через дистрибьюторов. Бизнес в этих двух странах составляет менее 1% от общего дохода, — отметили в компании.

Ранее косметическая компания из Японии Shiseido приостановила поставки в Россию своей продукции. Руководство Shiseido также приняло решение остановить инвестиции и рекламную кампанию в РФ.

В связи с событиями на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие.

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