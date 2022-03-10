Ювелирная компания Pandora остановила работу в РФ и Белоруссии

Датская ювелирная компания Pandora окончательно приостановила свою деятельность в России и Белоруссии, передаёт Reuters. Отмечается, что компания остановила торговлю своей продукцией в РФ ещё 24 февраля.

У Pandora нет сотрудников в России или Белоруссии. Вся продукция продавалась через дистрибьюторов. Бизнес в этих двух странах составляет менее 1% от общего дохода, — отметили в компании.

Ранее косметическая компания из Японии Shiseido приостановила поставки в Россию своей продукции. Руководство Shiseido также приняло решение остановить инвестиции и рекламную кампанию в РФ.

В связи с событиями на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие.