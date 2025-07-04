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04 июля 2025 в 14:58

Второй популярный интернет-провайдер столкнулся с масштабным сбоем

Сбои зафиксированы в работе «Ростелекома»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 183 пользователей за 15 минут пожаловались на нестабильную работу «Ростелекома», следует из данных сервиса Dowdetector. За последние 14 дней это первые массовые проблемы в соединении у провайдера.

Больше всего на проблемы с соединением жалуются жители Москвы (63%), Московской (6%) и Нижегородской (4%) областей. Также о сложностях заявили в Ростовской (3%) и Новосибирской областях (3%).

Ранее россияне жаловались на сбой в работе интернет-провайдера МГТС. За полчаса поступило 2140 соответствующих обращений. Сообщения о неисправности начали приходить примерно в 13:15 мск. Абсолютное большинство жалоб поступило от жителей Москвы и Подмосковья — 99%, остальные данные о сбоях получены из Башкирии.

Также сообщалось о проблемах с работой сотовой связи у операторов МТС и Tele2. Также проблемы наблюдались у компаний «МегаФон» и «Билайн». За час с жалобами на работу МТС обратился 321 пользователь. За сутки проблемы с сетью могли возникнуть у порядка 175 тысяч абонентов. На сбои в работе Tele2 за час пожаловались 250 пользователей.

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