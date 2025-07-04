Отмена антироссийских санкций спасет экономику Запада, заявил NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, удешевление энергоресурсов также поможет смягчить последствия экономического кризиса и снизить градус напряженности.

В любом случае американцы выиграют [от отмены санкций], потому что они потребляют очень большой объем энергоносителей. Понятно, что ситуация с энергоносителями гораздо больнее бьет по Европе. Напряжение, в том числе политическое, возросло, это сильно бьет по экономике и может усилить антиамериканские настроения. Видимо, этого американцам тоже не очень хочется. Запад и весь мир сейчас стоят на пороге экономического кризиса. Очевидно, что увеличение поставок из России будет способствовать оживлению экономики и, соответственно, смягчать последствия этого кризиса, в том числе на Западе, — сказал Аксаков.