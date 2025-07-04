Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 14:53

В Госдуме объяснили, как Россия может стать спасательным кругом для Запада

Депутат Аксаков: отмена санкций против России спасет западную экономику

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отмена антироссийских санкций спасет экономику Запада, заявил NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, удешевление энергоресурсов также поможет смягчить последствия экономического кризиса и снизить градус напряженности.

В любом случае американцы выиграют [от отмены санкций], потому что они потребляют очень большой объем энергоносителей. Понятно, что ситуация с энергоносителями гораздо больнее бьет по Европе. Напряжение, в том числе политическое, возросло, это сильно бьет по экономике и может усилить антиамериканские настроения. Видимо, этого американцам тоже не очень хочется. Запад и весь мир сейчас стоят на пороге экономического кризиса. Очевидно, что увеличение поставок из России будет способствовать оживлению экономики и, соответственно, смягчать последствия этого кризиса, в том числе на Западе, — сказал Аксаков.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф настаивает на отмене антироссийских санкций в сфере энергетики. По мнению аналитиков, данная мера вызовет сильное беспокойство в Европе.

США
Европа
санкции
Россия
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.