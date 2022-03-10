Shiseido приостановила поставки продукции в Россию

Косметическая компания из Японии Shiseido приостановила поставки в Россию своей продукции, говорится в пресс-релизе, обнародованном в соцсетях компании. Руководство Shiseido также приняло решение остановить инвестиции и рекламную кампанию в РФ.

Мы приняли решение немедленно приостановить поставки нашей продукции в Россию. Кроме того, приостанавливаются наши новые инвестиции на российском рынке, в том числе в сфере рекламы, — отмечается в сообщении.

Японская компания Uniqlo также объявила о временной приостановке деятельности в России. Ранее её представители высказывали намерение продолжить работу в стране, но впоследствии компания столкнулась с рядом трудностей.

В связи с событиями на Украине ранее приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие.