Uniqlo временно приостановила свою деятельность в России

Японская компания Uniqlo объявила о временной приостановке своей деятельности в России. Как говорится в заявлении, несмотря на высказанные до этого намерения продолжить работу в стране, организация столкнулась с рядом трудностей, говорится на сайте японской компании Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo.

В последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность, — говорится в сообщении.

До этого материнская компания Uniqlo заявила, что двери магазинов останутся открытыми для граждан России, несмотря на тенденцию ухода крупных европейских брендов с российского рынка из-за событий на Украине. Глава розничного оператора Uniqlo Fast Retailing Тадаши Янаи заявлял, что сложившаяся ситуация не должна лишать россиян одежды, которая является «основной человеческой потребностью».

В связи с событиями на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие.