Крупный японский бренд Uniqlo продолжит работать в России

Материнская компания крупного японского бренда повседневной одежды Uniqlo заявила, что двери магазинов останутся открытыми для граждан России, несмотря на тенденцию ухода крупных европейских брендов с российского рынка из-за ситуации на Украине, об этом сообщило французское информационное агентство France-Presse (AFP). В России на данный момент открыто 49 магазинов Uniqlo.

Глава розничного оператора Uniqlo Fast Retailing Тадаши Янаи заявил, что сложившаяся ситуации на территории Украины не должна лишать россиян одежды, которая является «основной человеческой потребностью».

Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы, — сказал Янаи.

Он добавил, что компания продолжит следить за развитием ситуации и на данный момент не планирует «приостанавливать нашу деятельность».

Ранее испанский ретейлер Inditex приостановил торговлю в России, закрыв магазины и прекратив онлайн-продажи. Inditex принадлежит более 500 торговых точек по всей России, включая магазины брендов Bershka, Pull & Bear, Zara и Zara Home, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti.

О решении приостановить свою деятельность в России ранее сообщил немецкий производитель спортивной одежды и обуви Puma. Причиной стала ситуация на Украине. Также в компании заявили, что приостанавливают действие контракта с Российской федерацией футбола.

Кроме того, в связи с событиями на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что зарубежные компании со временем вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагнать упущенное. Он также спрогнозировал период бурного экономического роста после упадка.