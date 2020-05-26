Песков: новая сделка ОПЕК+ помогает избежать негативных сценариев

https://static.news.ru/photo/2fc94aa8-9f42-11ea-a678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новая сделка ОПЕК+ помогает избежать негативного развития ситуации на глобальных энергорынках. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во многом благодаря этой сделке удаётся избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетических рынках, — отметил политик.

По его словам, в Кремле считают эту сделку безусловно успешной. Она рассчитана на определённую перспективу, которая проявится позднее. Но при этом необходимо помнить о том, что нельзя делать «поспешных и эмоциональных выводов», передаёт ТАСС.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Мировые котировки на топливо рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.

10 апреля Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены. Новая сделка ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти приведёт к росту стоимости чёрного золота ко второй половине 2020-го до $40 за баррель. В это верит вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.