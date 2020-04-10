ОПЕК: суточный спрос на нефть упадёт на 7 млн баррелей в 2020 году

https://static.news.ru/photo/c6205198-7b4a-11ea-96dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) спрогнозировала рекордное снижение спроса на углеводороды в апреле 2020 года — на 20 миллионов баррелей в сутки. Среднегодовой суточный спрос, по расчётам организации, сократится на 7 миллионов баррелей.

Прогноз представил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на онлайн-конференции стран «Большой двадцатки» (G20). По его словам, нефтехранилища по всему миру почти переполнены.

Из инфографики ОПЕК следует, что во втором квартале снижение может достигнуть 12 миллионов баррелей в сутки, исходя из того, что мировой ВВП в апреле–июне снизится на 8%, а по году на 1,1%, — передаёт ТАСС.

В 2019 году суточное потребление нефти приблизилось к 100 миллионам баррелей.

Как писал NEWS.ru, 9 апреля участники переговоров ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу до июня, чтобы компенсировать падение цен на фоне завышенного спроса.