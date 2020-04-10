ОПЕК: суточный спрос на нефть упадёт на 7 млн баррелей в 2020 году

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) спрогнозировала рекордное снижение спроса на углеводороды в апреле 2020 года — на 20 миллионов баррелей в сутки. Среднегодовой суточный спрос, по расчётам организации, сократится на 7 миллионов баррелей.
Прогноз представил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на онлайн-конференции стран «Большой двадцатки» (G20). По его словам, нефтехранилища по всему миру почти переполнены.
Из инфографики ОПЕК следует, что во втором квартале снижение может достигнуть 12 миллионов баррелей в сутки, исходя из того, что мировой ВВП в апреле–июне снизится на 8%, а по году на 1,1%, — передаёт ТАСС.
В 2019 году суточное потребление нефти приблизилось к 100 миллионам баррелей.
Как писал NEWS.ru, 9 апреля участники переговоров ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу до июня, чтобы компенсировать падение цен на фоне завышенного спроса.
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