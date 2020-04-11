Федун верит в $40 за баррель нефти ко второй половине 2020 года

https://static.news.ru/photo/5863ea9a-7c06-11ea-bebd-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: АГН «Москва»

Новая сделка ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти приведёт к росту стоимости чёрного золота ко второй половине 2020-го до $40 за баррель. В это верит вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун.

Это объективно, если коронавирус начинает сворачиваться, а спрос — восстанавливаться. Отложенный спрос достаточно большой, и, я думаю, к июню запасы перестанут расти и начнут сокращаться. <...>Собрать сделку из 23 участников — это очень сложно. Это первый раз на моей памяти, никогда такого кризиса и не было, — приводит слова топ-менеджера издание РБК.

Он добавил, что РФ сможет получать дополнительный доход от экспорта углеводородов — $70-80 млн в день. По его словам, «ценовую войну» удалось остановить, так как Саудовская Аравия начала слишком сильно демпинговать, обещая Европе нефть со скидкой в $10 за «бочку».

Федун отметил, что США, даже без учёта сделки ОПЕК+, до конца 2020 года могут сократить добычу нефти на 2,5-3 млн баррелей в сутки. Главной причиной этого станет снижение стоимости нефти и перенасыщенность рынка.

Мировые цены на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе с 1 апреля 2020 года выросла в два раза: c $10,54 до $20,3 за «бочку». Подорожание связывают с ожиданием новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи чёрного золота.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.