С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей. Ведь в случае наращивания добычи, цены упадут ещё сильнее, предупреждают эксперты. Что ждёт нефтяной рынок в ближайшие месяцы, — в материале NEWS.ru.

В первом квартале этого года сделка ОПЕК+ обязывала её участников снизить добычу на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Сразу после провала переговоров о продлении соглашения последовали заявления о возможном наращивании производства. Так, крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco заявила, что увеличит добычу до 12,3 млн баррелей в сутки с прежних 9,7 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.

Помимо этого, Саудовская Аравия собралась нарастить свои добывающие мощности с 12 млн баррелей в сутки до 13 млн. Такое распоряжение дал министр энергетики страны.

Цель, поставленную Эр-Риядом, можно считать несколько завышенной, отмечает аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин. Он поясняет, что предельный уровень добычи, на который королевство может выйти в течение трёх месяцев, составляет 12 млн баррелей в сутки. Такова оценка Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом следует отметить, что объём поставок на внешние рынки, вероятно, вырастет более существенно по сравнению с добычей. Это произойдёт в результате сокращения внутреннего потребления в стране из-за действия предупредительных мер, введённых для борьбы с распространением пандемии. Иван Тимонин аналитик VYGON Consulting аналитик VYGON Consulting

Аналитик отметил, что намерение увеличить объёмы производства озвучивали и другие страны нефтекартеля. Например, ОАЭ заявили о планах нарастить добычу с 3 до 4 млн баррелей в сутки, хотя возможности страны оцениваются в 3,5 млн. Нигерия также намеревается производить более 2 млн баррелей в сутки по сравнению с текущими 1,7 млн.

Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

Если все страны-экспортёры действительно увеличат свою добычу, на мировой рынок может поступить дополнительно почти 10 млн баррелей нефти в сутки, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Саудовская Аравия потенциально может нарастить производство почти на 3,5 млн баррелей. Ирак, Катар и ОАЭ вместе способны прибавить 3,5 млн баррелей. В случае увеличения производства США, Норвегией, Бразилией и Россией могут добавиться ещё 3 млн баррелей в сутки. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что российские компании в короткий период могут нарастить добычу нефти на 200-300 тыс. баррелей в сутки, а в перспективе — до 500 тыс. Между тем наша страна пока не торопится переходить в режим увеличения производства. Во всяком случае, по итогам последнего совещания в Минэнерго с участием крупнейших компаний такого решения принято не было, сообщают СМИ.

Технические возможности для наращивания добычи есть, особенно у Саудовской Аравии, но это можно сделать только постепенно, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Эр-Рияд может за месяц увеличить производство на 400 тыс. баррелей в сутки, Россия — на 100-150 тыс. баррелей. До уровня в 12,3 млн Саудовская Аравия может дойти к середине или к концу лета. Нарастить объёмы могут также многие ближневосточные экспортёры, например, Ирак, Кувейт, но сказать, каков может быть общий апрельский прирост добычи, пока невозможно. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

По его словам, в нынешних условиях если кто и будет наращивать производство сырья, то разве что наиболее крупные игроки. Для небольших производителей при ценах, приближающихся к $20 за баррель, главное — просто сохранить свой бизнес, а ведь любое увеличение добычи требует инвестиций. Поэтому малый и средний сегмент, скорее всего, будут ждать, как разрешится ситуация, и только потом станут принимать какие-то решения, считает специалист.

CHROMORANGE / Franz Perc/Global Look Press

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов полагает, что заявления Саудовской Аравии, ОАЭ и России были эмоциональной реакцией на провал сделки ОПЕК+. Сейчас, они вряд ли решатся на такие действия, считает он.

С начала марта ситуация в мире со спросом и ценами на нефть заметно изменилась, что может немного охладить горячие головы. Если страны не хотят нанести ещё больший урон своим бюджетам, они на такой шаг не пойдут. Это было бы нелогично и невыгодно. Цены и так находятся на минимуме, и если кто-то из нефтедобытчиков сообщит, что наращивает производство, — это спровоцирует дальнейшее падение. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Между тем, по информации источника, знакомого с планами Saudi Aramco, компания сохраняет намерение увеличить добычу до 12,3 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС. Также Саудовская Аравия в мае 2020 года намерена увеличить экспорт нефти на 600 тыс. баррелей в сутки — до рекордных 10,6 млн баррелей.

Падение спроса

Тем временем у экспортёров могут возникнуть сложности с тем, чтобы продать дополнительные объёмы сырья, спрос на которое сильно упал. Так, многие НПЗ Европы и США отказываются покупать нефть у Саудовской Аравии, предлагаемую со скидкой, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица королевства и нефтетрейдеров. По их информации, у покупателей уже не хватает места в хранилищах.

Эр-Рияд также столкнулся со снижением спроса на нефть в Индии, где приняты жёсткие ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. В результате крупнейшая нефтегазовая компания страны Indian Oil Corp. Ltd сообщила о сокращении перерабатывающих мощностей на 25-30% после резкого падения спроса на нефтепродукты, передаёт ПРАЙМ. Между тем Индия — третий по величине покупатель нефти в мире.

Indian Oil Corporation Ltd./facebook.com

Европейские заводы снизили производство на 1,3 млн баррелей в сутки и собираются уменьшить его ещё больше, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Эти объёмы не учитывают запланированное сокращение на 700-750 тыс. баррелей в период ремонтов.

Сейчас практически невозможно найти покупателя на дополнительные объёмы нефти, поскольку мировой спрос сильно упал, отмечает создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко.

Когда страны говорят о росте добычи, скорее всего, речь идёт о психологическом давлении на партнеров. Конечно, есть надежда на некоторое восстановление спроса в Китае, однако он также напрямую зависит от ситуации в США и Европе, которая пока далека от стабильной. Реальный рост потребления нефти может начаться в июне, но это вряд ли повлечёт за собой резкое увеличение стоимости сырья. Возможно, что в ближайшие годы мы не увидим баррель по $60, его реальная стоимость будет находиться в диапазоне $25-$40, и это новая эпоха низкой цены на нефть. Егор Клопенко создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS

Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что спрос на сырьё может упасть до 20 млн баррелей в сутки, поскольку 3 млрд человек сегодня изолированы и не могут свободно передвигаться. По его словам, из 100 млн баррелей ежедневного потребления, 60% уходят на топливо для транспорта. Поскольку авиаперелёты сейчас ограничены, и многие страны ввели карантинный режим, потребление горючего серьёзно падает. Глава МЭА также отметил, что мировые хранилища скоро могут быть заполнены на фоне уменьшения спроса на сырьё.

Антон Покатович считает, что полностью возможности для хранения сырья ещё не исчерпаны. Крупнейшие нефтехранилища США неделю назад были загружены чуть больше чем на 50%, также должно остаться место и в резервуарах Европы. Кроме того, официальная статистка не учитывает плавучие хранилища — различные танкеры, супертанкеры, отмечает эксперт. Впрочем, при росте добычи, и этих мощностей надолго не хватит.

«Если с апреля экспортёры будут наращивать производство, и летом мы увидим какие-то огромные уровни добычи у Саудовской Аравии, то через четыре-шесть месяцев рынок будет полностью затоварен. Не останется места для хранения ни в континентальных хранилищах, ни в плавучих», — пояснил аналитик.

По итогам первого квартала профицит на мировом рынке жидких углеводородов может составить 1,5 млн баррелей в сутки, считает Иван Тимонин.

Ожидается, что сформировавшийся избыток предложения приведёт к накоплению существенного объёма запасов. Так, в настоящее время коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР, а именно на этот показатель ориентировались страны-участницы ОПЕК+ при заключении соглашения, составляют 2,9 млрд баррелей. Это уже близко к рекордному уровню 2016 года в 3,1 млрд, — пояснил эксперт.

Обратный ход

Между тем низкие цены на нефть и переполнение хранилищ могут вызвать обратный эффект — сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в ближайшие три месяца. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз консалтинговой компании IHS Markit.

Rosneft/via Globallookpress.com

Аналитики предполагают, что снижение производства коснётся всех регионов, при этом наибольшее сокращение возможно в странах ОПЕК, в России и в США. Эксперты ожидают, что во втором квартале спрос на нефть уменьшится на 16,4 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В IHS Markit также прогнозируют, что стоимость барреля Brent в апреле может опуститься до $10. При этом некоторые производители могут столкнуться с отрицательными ценами, когда будут вынуждены сами платить покупателям, чтобы те забрали нефть.

«Сейчас только страны ОПЕК+ уже потеряли порядка $220 млрд дохода, и убытки будут дальше расти. В такой ситуации необходимы усилия для стабилизации рынка как со стороны производителей, так и потребителей. Однако пока никаких инициатив не озвучено, поэтому в ближайшее время страны-экспортёры будут вынуждены перейти к консервации скважин. Они проведут оптимизацию имеющихся месторождений, а с рынка будет убрано около пяти млн баррелей в сутки», — полагает Артём Деев.

По его мнению, в результате закрытия скважин к концу текущего года на рынке может возникнуть дефицит предложения, что подтолкнёт котировки к росту.

В начале недели нефть марки Brent торгуется в диапазоне $25-$28 за баррель. При этом майские фьючерсы опускались ниже $22.

Рынок уже заложил в цене барреля возможные риски, и то, что котировки уходили ниже $25, как раз свидетельствует о подготовке инвесторов к прекращению действия соглашения ОПЕК+, считает Антон Покатович.

«В апреле-мае стоимость барреля может временно уходить ниже $20, но в основном будет находиться в диапазоне $22-$27. Однако, если Саудовская Аравия скажет, что подождёт с наращиванием добычи, это может подтолкнуть цены к возвращению на уровень $30», — отметил эксперт.

Сергей Дроздов полагает, что если Эр-Рияд объявит об увеличении производства, нефть может подешеветь ещё на $5 за баррель. Оптимистичный сценарий на апрель — это $25-$39, пессимистичный — $20-$30 за баррель, отмечает он.

Призыв из Белого дома

Возможное наращивание добычи нефти и дополнительное давление на цены вызвало беспокойство и в Соединённых Штатах, которые решили косвенно вмешаться в ситуацию. Белый дом призвал Саудовскую Аравию использовать свои возможности и успокоить глобальные энергетические и финансовые рынки в условиях экономической неопределённости. Об этом наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману говорил госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее группа американских сенаторов обратилась с письмом к наследному принцу, в котором попросила Эр-Рияд пересмотреть планы резкого увеличения добывающих мощностей и снижения цен на свою нефть, сообщило издание Politico.

«Можно провести аналогию с выходом США из договора с Россией по ракетам средней и меньшей дальности. Тогда они апеллировали к тому, что за это время Китай обзавелся подобным вооружением, поэтому договор надо пересматривать и привлекать КНР. Здесь ситуация аналогичная, Штаты тоже стали экспортёрами нефти за последние несколько лет, и их тоже нужно привлекать к сделке ОПЕК+», — отметил Сергей Дроздов.

По его мнению, возвращение к соглашению о сокращении добычи всё ещё возможно, но только если все участники рынка будут отталкиваться от реальности, а не упираться, отстаивая лишь свою точку зрения.