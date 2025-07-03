«Политическое безрассудство»: Макрона раскритиковали после решения по РФ Журналист Адель назвал угрозы Макрона снизить цены на нефть из РФ безрассудными

Планы президента Франции Эммануэля Макрона по снижению предельного уровня цен на российскую нефть подверглись критике со стороны экономического исследователя Ахмеда Аделя в его статье для InfoBRICS. Он считает, что такие меры являются неблагоразумными с политической точки зрения.

Угроза Макрона снизить предельный уровень цен на российскую нефть — еще один пример классического политического безрассудства, охватившего Европу. Подобные инициативы давно доказали свою бесполезность на практике, делая тем более бессмысленным упорное повторение одной и той же процедуры с отрицательным результатом — уже в восемнадцатый раз, — написал Адель.

В то же время глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро уверен, что Евросоюз «в ближайшие дни» примет «самые жесткие санкции против России за три года». По его словам, такие меры направлены на то, чтобы заставить президента России Владимира Путина начать переговоры с Киевом.

Ранее Эммануэль Макрон отметил, что Европейский союз разработал масштабный пакет новых санкций против России, инициативу поддержал глава Белого дома Дональд Трамп. Макрон подчеркнул, что единая позиция G7 по Украине требует ужесточения санкционного давления. Он указал, что европейцы подготовили «беспрецедентные и гораздо более сильные» ограничительные меры, параллельно с которыми действуют и американские сенаторы.