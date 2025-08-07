Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 11:39

Новости о встрече Путина и Трампа «разогнали» рынок акций

Индекс МосБиржи ускорился на 4,52% на фоне возможной встречи Путина и Трампа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские акции стремительно растут после объявления о скорой встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Согласно данным торгов МосБиржи, ведущие фондовые индексы прибавили свыше 4,5%, достигнув 2878,5 пункта.

Утром 7 августа помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Место встречи уже определено — о нем позже расскажут в Кремле.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов предположил, что лидеры могут встретиться в Ватикане. Он напомнил, что предложение папы римского Льва XIV принять переговоры по урегулированию украинского конфликта еще в силе.

Ранее президент США сообщил о вступлении в силу взаимных пошлин в отношении 69 стран и территорий, а также Евросоюза. Размер тарифов варьируется от 15% до 41%.

Также политик выразил уверенность в возможности скорого завершения военного противостояния на Украине. Свои надежды американский лидер связывает с предстоящими переговорами с российским и украинским коллегами.

