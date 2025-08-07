Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:33

Названо возможное место встречи Путина и Трампа

Глава союза староверов Севастьянов: Путин и Трамп могут встретиться в Ватикане

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Ватикане, заявил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он напомнил, что предложение папы римского Льва XIV принять переговоры по урегулированию украинского конфликта еще в силе.

Мне сообщили, что Ватикан — возможная площадка. Приглашение папы Льва, подтвержденное госсекретарем Паролином, в силе, — сказал Севастьянов.

Ранее сообщалось, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф провел в Москве переговоры с Путиным, которые длились более трех часов. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обсудили ситуацию на Украине и перспективы стратегического сотрудничества.

Ушаков отметил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа. По его словам, пока сложно сказать, сколько дней займет соответствующая подготовка. Также помощник президента РФ обратил внимание, что вариант проведения встречи в течение следующей недели изучался. Российская сторона к такому развитию событий относится положительно, объяснил он.

Россия
США
Ватикан
Владимир Путин
Дональд Трамп
