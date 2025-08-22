Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 03:51

Раскрыты данные о пенсиях госслужащих в России

Среднестатистическая пенсия госслужащих в РФ достигла 36,2 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний размер пенсионного обеспечения российских госслужащих составляет в среднем 36 281 рубль, сообщило РИА Новости со ссылкой на цифры из официальной статистики Социального фонда РФ. Общее количество таких пенсионеров по данным на начало июля текущего года достигает 95,6 тысячи человек.

Те, кто продолжает трудовую деятельность, получают в среднем 37 058 рублей. Статистика указывает, что 86,6 тысячи человек — относятся к категории неработающих.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 июля, средний размер пенсии по старости в стране достиг почти 25,1 тысячи рублей и составил 25 098 рублей в месяц, следует из данных Социального фонда РФ. При этом разрыв в выплатах работающим и неработающим пожилым людям в стране сохраняется. Если первые к началу июля получали в среднем 22 100 рублей, то вторые — 25 800.

В Госдуме до этого предложили компенсировать работающим пенсионерам пропущенные ими индексации пенсий. Механизм компенсации тех индексаций пенсий, которые были пропущены работающими пенсионерами, мог бы скорректировать разрыв между выплатами работающих и неработающих,

