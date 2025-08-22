Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 04:37

В Самаре и Калуге ввели ограничения на полеты

Росавиация: аэропорты Калуги и Самары временно прекратили полеты

Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч) ввели временное ограничение, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что аэропорты Волгограда и Саратова (Гагарин) временно прекратили работу. Они также не принимали и не выпускали самолеты по соображениям безопасности.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что над Волгоградом прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили каналу, что на юге города по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работают системы противовоздушной обороны.

Также аналогичные меры предпринимались в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту вводились утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

