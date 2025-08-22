Названа операция, способная изменить восприятие внешности человека

Этническая ринопластика кардинально меняет восприятие внешности человека, позволяя скорректировать форму носа, но при этом сохранив его национальные особенности, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По словам специалиста, такой подход становится все более популярным, поскольку помогает избежать создания безликих «штампованных» лиц.

Этническая ринопластика — это подход к изменению формы носа, учитывающий этнические особенности внешности пациента. В отличие от стандартных методик, этническая ринопластика стремится не к созданию универсального идеального носа, а к гармоничному изменению существующей формы, подчеркивая индивидуальность и сохраняя национальные черты лица. Создание «штампованных» носов, не учитывающих этническую принадлежность, ведет к неэстетичному и неестественному результату. Этническая ринопластика решает проблему восприятия образа человека в целом, учитывая индивидуальные особенности пациента, — пояснил Алексанян.

Он отметил, что женщины некоторых национальностей часто стремятся увеличить высоту носа и его форму. По его словам, как раз ринопластика позволяет достигать желаемого результата, не вредя индивидуальности.

Есть представительницы народов, кто часто стремится увеличить высоту носа и изменить его форму. Этническая ринопластика позволит достичь желаемого результата, при этом не теряя индивидуальности. Например, в Корее женщины часто обращаются за увеличением спинки носа, что является специфической особенностью этнической ринопластики в этом регионе, — заключил Алексанян.

