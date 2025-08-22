Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 05:30

Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку у жилого дома

Юрист Салкин: неправильная парковка у дома грозит штрафом в 2,5 тысячи рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неправильная парковка на прилегающей к многоквартирным домам территории, если там установлен запрещающий дорожный знак, может грозить россиянам штрафом в 2,5 тысячи рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, для городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга предусмотрена повышенная ставка по данному административному правонарушению. Он отметил, что штраф там составляет 4,5 тысячи рублей.

На придомовой территории многоквартирного дома действуют общие правила дорожного движения. Соответственно, если имеется знак о запрете стоянки или остановки, то за парковку при действии такого знака собственник транспортного средства может получить штраф в размере 2,5 тысячи рублей. А в Москве и Санкт-Петербурге штраф будет 4,5 тысячи рублей по статье 12.16 КоАП РФ, — пояснил Салкин.

Ранее депутаты Госдумы Антон Ткачев, Анна Скрозникова и Сардана Авксентьева предложили сделать бесплатную парковку у школ в День знаний. С соответствующей инициативой они обратились к главе Минтранса Андрею Никитину.

парковки
штрафы
юристы
Москва
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
