Через неделю ЦБ поднимет ставку? Что будет с кредитами, вкладами и рублем И почему у желающих сберечь деньги может появиться больше возможностей

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Ровно через неделю, 15 сентября, аналитики ожидают, что Центробанк поднимет ключевую ставку. Это должно повысить ставки и по вкладам, потребительским кредитам, ипотеке и даже немного укрепить курс рубля. Когда произойдут эти изменения и что будет с нацвалютой, а также условиями по банковским продуктам, расскажет NEWS.ru.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдает кредиты обычным банкам и под который они могут положить в него свои деньги на депозиты. То есть коммерческие банки используют Центробанк примерно так же, как обычные люди используют коммерческие банки. Соответственно, последние берут у ЦБ кредиты под процент ключевой ставки и далее дают деньги в долг уже россиянам и компаниям под более высокий процент. А на разнице банки зарабатывают.

Также ЦБ с помощью ставки пытается влиять на инфляцию. Если Банк России поднимет ставку, кредиты для людей и компаний тоже станут более дорогими. А значит, и деньги в целом станут более дорогими, менее доступными, их у населения станет меньше — и это будет тормозить рост цен (ведь нельзя продать человеку товар или услугу за 100 руб., если у него есть только 80 руб.).

Тем же самым образом Банк России старается и укрепить рубль. Рублей на валютном рынке, где также торгуются доллары и евро, становится меньше, и ценить их начинают больше. Ведь даже компаниям, которые зарабатывают на продаже нефти за рубеж за доллары и евро, нужны рубли, чтобы платить налоги и зарплаты. Поэтому, когда рублей становится меньше, но они становятся очень востребованы, большие корпорации и инвесторы готовы купить их за доллары и евро по более вменяемому курсу. В итоге доллар и евро на российской бирже могут ослабнуть, а рубль, наоборот, вырасти.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ЦБ может поднять ставку 15 сентября

Заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков в беседе с NEWS.ru подтверждает, что многие эксперты ждут роста ключевой ставки из-за роста курса доллара. Напомним, курс доллара 6 и 7 сентября снова стал приближаться к максимумам, в моменте он достигал 98,5 руб., а евро — 105,75. ЦБ в первую очередь борется за показатели инфляции. Впрочем, если инфляционные ожидания людей и компаний в России останутся на приемлемом уровне, повышения может и не случиться, говорит эксперт.

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов в разговоре с NEWS.ru допускает, что Банк России повысит ключевую ставку на 0,5–1 процентный пункт, то есть с нынешних 12% до 12,5–13%. «При принятии решения ЦБ будет учитывать слабый рубль, длительное повышение цен на продовольственные и промышленные товары, а также дизельное топливо и бензин. От этих факторов будет зависеть окончательное решение Центробанка», — сказал эксперт.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров также напоминает: Центробанк публично заявлял, что не исключает возможности повышения ключевой ставки. Что в случае с ЦБ можно рассматривать как объявленный план по дальнейшему увеличению этого показателя. Эксперт отмечает, что из-за высоких темпов инфляции уже звучат прогнозы о росте ключевой ставки сразу на 3,5 процентного пункта, то есть с 12% до 15,5%. «Но я думаю, что повышение будет в районе 2,5 процентного пункта или даже меньше», — говорит аналитик.

Что будет после этого со ставками по вкладам и кредитам

Грибков из «Сравни» допускает, что рост ставок по вкладам будет пропорционален повышению ключевой.

«То есть к текущим 12% годовых нужно будет добавить увеличение ключевой», — поясняет эксперт.

По кредитам все несколько сложнее, так как помимо ключевой ставки на их стоимость будут влиять такие факторы, как макропруденциальные лимиты (то есть предельная доля займов, которые ЦБ разрешает выдавать банкам без требования залога от клиента), а также достаточность капитала банков и меры Центробанка.

«Ставки по кредитам однозначно вырастут, но их новый средний уровень будет понятен только через месяц-два после повышения ключевой», — добавляет Грибков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антонов из BitRiver отмечает: если ключевая, как он прогнозирует, вырастет на 0,5–1 процентный пункт, то ставки по вкладам, кредитам и ипотеке вырастут на 0,75–1,5 процентного пункта.

Сидоров тоже говорит, что ставки по вкладам в среднем поднимутся на те же значения, что и ключевая ставка ЦБ. То есть у россиян появится возможность положить деньги на депозит под очень неплохой процент. А вот ставки по ипотеке и потребкредитам могут прибавить сразу 3,5 пункта или даже чуть больше, считает Сидоров. Поэтому с кредитами, возможно, лучше поторопиться.

Впрочем, NEWS.ru напоминает: после предыдущего повышения ключевой ставки с 8,5% сразу до 12% — то есть на 3,5 процентного пункта — даже финансовые гиганты ВТБ и Сбербанк подняли ставки по ипотеке только на два процентных пункта. В Совкомбанке и Росбанке и вовсе повысили ставки лишь на 1,4 и 1,5 процентного пункта соответственно. Дело в том, что дорогую ипотеку, как и дорогие потребкредиты, россияне брать не торопятся, а если спрос на эти продукты сильно упадет, банки ощутят значительные потери. Поэтому совсем не обязательно, что банки в этот раз сильно поднимут ставки по разным видам займов.

Повлияет ли решение ЦБ на курс доллара

Многие аналитики считают, что повышение ключевой ставки уже почти не влияет на курс рубля. Сидоров полагает, что это изменение все же окажет эффект на нацвалюту, но, по его словам, кардинального удешевления американской валюты ждать не стоит. «Перед ЦБ сейчас не стоит цель укрепить рубль. Регулятор нацелен на противодействие инфляции и удержание курса в целевых для Минфина рамках», — говорит Сидоров.

Похожую оценку дает и Антонов: «Курс рубля краткосрочно отреагирует ростом на повышение ставки, но потом опять начнет сдавать позиции». В то же время он отмечает, что падение рубля ниже 102 за доллар пока не просматривается.

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