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18 июля 2025 в 09:07

Аналитики раскрыли, как ЦБ поступит с ключевой ставкой 25 июля

ЦБ России может снизить ключевую ставку до 18% на заседании 25 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики прогнозируют значительное снижение ключевой ставки Банком России на предстоящем заседании 25 июля, говорится в материале «Известий». 11 из 15 опрошенных изданием экспертов заявили, что ожидают сокращения ставки сразу на два процентных пункта — до уровня 18%. Основным аргументом для такого решения служит устойчивая тенденция замедления инфляции, наблюдавшаяся с момента предыдущего заседания регулятора.

Руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечает, что динамика кредитования постепенно приближается к прогнозным показателям ЦБ, а рост денежной массы демонстрирует признаки стабилизации. Дополнительным фактором, способствующим смягчению денежно-кредитной политики, стало замедление роста цен.

Финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин до этого сообщил NEWS.ru, что Центробанк России способен снизить ключевую ставку на 2% 25 июля. Он отметил, что на такое решение повлияют данные по инфляции за первую неделю июля и за первое полугодие 2025 года.

Ранее на Финансовом конгрессе ЦБ советник председателя регулятора Кирилл Тремасов заявил, что Центральный банк рассмотрит возможность уменьшения ключевой ставки как минимум на один процентный пункт. По его словам, сомнений в этом нет.

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Центробанк
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финансы
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