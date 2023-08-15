Банк России увеличил ключевую ставку до 12%

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Центробанк увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12%, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора. В ЦБ подчеркнули, что меры были приняты для обеспечения ценовой стабильности.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, — говорится в публикации Банка России.

Регулятор отметил, что в России продолжает усиливаться инфляция. Так, по состоянию на 7 августа уровень годовой инфляции вырос до 4,4%. За последние три месяца цены увеличились в среднем на 7,6%, уточняют специалисты. По их словам, внутренний спрос превышает возможности производства, из-за чего и происходит инфляция.

В публикации говорится, что инфляция за последнее время сильно отклонилась от поставленных целей, из-за чего и была увеличена ключевая ставка. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к ранее установленным 4% в 2024 году. Следующее заседание ЦБ, на котором будет обсуждаться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится через месяц, 15 сентября 2023 года.

Накануне курс доллара на Московской Бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей, составив 100,33 рубля. Евро же вырос до 110,21 рубля.

Банк России ранее сообщал, что не видит угроз для финансовой стабильности на фоне того, как стоимость национальной валюты продолжает снижаться. По данным представителей ЦБ, ситуация связана с несколькими факторами, в том числе с сокращением стоимостных объемов экспорта и активным ростом внутреннего спроса. В регуляторе заверили, что действия в рамках денежно-кредитной политики призваны удержать ситуацию под контролем, а также стабилизировать инфляцию на уровне 4%.