Экономист предсказал, что будет с ключевой ставкой в июле

Экономист предсказал, что будет с ключевой ставкой в июле Экономист Щербаченко допустил снижение ключевой ставки на 1–2% в июле

Ключевая ставка в июле может быть понижена на 1–2%, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, на это влияет замедление инфляции, отсутствие роста уровня кредитования и снижение ставок по депозитам.

Центральный Банк РФ на заседании Совета директоров по ключевой ставке 25 июля точно примет решение о ее снижении, а вот на 1–2% это будет решено на основе данных по инфляции за последнюю неделю и с учетом месяца и года, и уровень снижения. Основные причины: инфляция замедляется, уровень кредитования не вырос, банки снизили ставки по депозитам, — сказал Щербаченко.

Он уточнил, что существуют альтернативные варианты развития событий. По словам Щербаченко, снижение ключевой ставки может составить 0,5%, если ЦБ захочет действовать осторожно. При этом, отметил экономист, ставки по вкладам после 25 июля могут снизиться на 0,5–1,5%.

Максимальные ставки уйдут с 18–17% до 15,5–16%. Таким образом у людей есть еще один шанс открыть вклад по высоким ставкам. Крупные банки снизят быстрее, мелкие могут держать ставки чуть дольше. Считаю, что для ипотеки и потребительских кредитов снижение ставок будет также на 0,5–1%, — добавил Щербаченко.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что Центральный банк рассмотрит возможность уменьшения ключевой ставки как минимум на один процентный пункт. По его словам, сомнений в этом нет.