Банки подняли ставки: где теперь выгоднее открыть вклад После повышения ключевой ставки банки стали предлагать клиентам депозиты на более привлекательных условиях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крупные банки подняли ставки по вкладам в среднем до 11–12%. Это стало ответом на недавнее повышение ключевой ставки Банком России. Впрочем, на максимальную доходность могут рассчитывать далеко не все вкладчики. NEWS.ru рассказывает, на что обратить внимание при открытии вклада и где искать самые высокие проценты.

Какие ставки сегодня предлагают российские банки

NEWS.ru проанализировал ставки, которые предлагают крупные банки по краткосрочным и долгосрочным депозитам (от одного месяца до трех лет). И выяснилось, что ставки по вкладам выросли далеко не так же сильно, как ключевая.

Анализ показал, что самую высокую ставку сейчас предлагает Московский кредитный банк (МКБ) — 14% годовых по вкладу «МКБ. Преимущество+». Но есть нюанс. Вклад можно открыть только через онлайн-платформу «Финуслуги», и он доступен только пользователям, ранее не открывавшим там вклады. Плюс в том, что ставка 14% действует и для трехмесячных (со сроком размещения на 95 дней), и для полугодовых (185 дней) депозитов.

В крупнейшем банке России — Сбербанке — максимальная ставка по рублевым вкладам составит 12% годовых. Важно: она доступна лишь тем клиентам, которые откроют вклады линейки «Лучший %» на три года и разместят на вкладе деньги, которые не хранили на других вкладах в Сбербанке в предыдущие три календарных месяца. Если открыть вклад на меньший срок, например на шесть месяцев, то ставка снизится до 8,8% (для зарплатных клиентов она составит 9%), а если на год — до 8,18% (8,4% для зарплатных клиентов).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставка по «СберВкладам» и линейке «Управляй» составит 11,26% годовых по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» (при открытии на два месяца на сумму от 100 тыс. руб.) и 8,31% годовых по вкладу «Лидер Управляй+» (при открытии вклада на сумму от 10 млн рублей сроком на три месяца). Повышенные ставки действуют с 17 августа. Максимальная ставка по накопительным счетам в Сбербанке составит 7%.

Те же 12% предлагает Альфа-Банк по вкладу «Альфа-Вклад Максимальный». Но и тут есть условие: для получения максимального доходности вклад нужно открыть на три года без возможности пополнения и снятия, а также согласиться на капитализацию процентов, то есть их выплату только в конце срока. По обычному «Альфа-Вкладу» максимальная ставка составит 11%.

Банк «Дом.РФ» с 16 августа повысил ставки по вкладу-конструктору «Мой дом» на 1–2,2 п.п. в зависимости от срока. При размещении средства на один год доходность по депозиту составит 11% (для зарплатных клиентов — 11,2%). Если выбрать срок на три года, доступна самая высокая ставка — 12,5% (12,7% для зарплатных клиентов). По накопительному счету доходность в «Дом.РФ» повышается на 2,2 п. п. — до 10% (10,2% для зарплатных клиентов).

В ВТБ максимальная ставка по депозитам — 11% годовых для всех клиентов на самые популярные сроки размещения. По накопительным счетам для новых клиентов и для тех, кто открывает такой счет впервые, она составит 12%. Для клиентов, которые переведут пенсию в ВТБ, банк дополнительно обещает увеличить максимальную доходность по вкладам до 12% (при размещении средств на первые полгода). Обновленные условия по вкладам будут доступны с 17 августа, а по накопительным счетам — в начале следующей недели.

Газпромбанк повысил доходность текущих и накопительных счетов до 11–12,5% (правда, максимальные ставки действуют только в первые два месяца размещения средств). Максимальная ставка по вкладам на три месяца составит 11,2%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто еще обещал повысить ставки

Банк «Открытие» заявил, что с 21 августа повышает ставки по вкладам со сроком на три и шесть месяцев. Максимальная ставка по вкладу «Первый» составит 11%.

Почта Банк обещал, что в ближайшие дни поднимет ставки по краткосрочным вкладам на три и шесть месяцев до 12% годовых.

Россельхозбанк сообщил о грядущем повышении до 12% ставки по вкладам «с самым востребованным сроком» и по накопительным счетам в рублях. Ставка по вкладу «Доходный» и «Доходный Пенсионный» составит до 11%, по накопительному счету «Моя копилка» — до 10,5%, а вместе с акцией «Выгодные траты» — до 12%.

Что предшествовало росту ставок по вкладам

Во вторник, 15 августа, Банк России объявил о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Решение было принято на фоне быстрого ослабления рубля. Накануне заседания совета директор ЦБ по ставке курс доллара на бирже достиг 101,75 руб., а евро — 111,23 руб.

В самом ЦБ объяснили повышение ставки продолжением усиления инфляционного давления. По оценке на 7 августа показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться, отметил регулятор.

Опрошенные NEWS.ru эксперты предупредили, что после подъема ключевой ставки банки начнут повышать ставки по кредитам, ипотеке, а также ставки по вкладам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как получить максимальный процент по вкладу

Банковские вклады остаются одним из самых надежных, а при резком росте ключевой ставки еще и довольно привлекательным видом инвестиций. В поисках самых высоких процентов по вкладам не стоит ориентироваться лишь на размер ключевой ставки или номинальную ставку, которую анонсирует банк, — следует изучить все условия по депозиту.

Большинство банковских продуктов предполагает зависимость ставки по вкладу от вносимой суммы и срока (чем больше сумма и дольше срок, тем больше процент), возможностей управления средствами (пополнение и частичное снятие, напротив, могут снизить ставку), а также порядка выплаты процентов (ежемесячно или в конце срока, выгоднее последнее).

Часто более высокую ставку можно получить, оформив вклад дистанционно (то есть онлайн, а не в отделении банка). Еще один способ повысить доходность вклада — воспользоваться предложением для отдельных категорий клиентов. Скорее всего, банк предложит вам более выгодные условия, если вы пенсионер, получаете зарплату на карту данного банка или являетесь его премиум-клиентом. Нелишним будет следить за спецпредложениями и акциями.

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