Ипотека резко подорожала: какие банки подняли ставки, что будет дальше Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке вслед за повышением ключевой ставки ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ вынудил банки поднять ставки по ипотеке. В июле он повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, после чего банки почти сразу начали ужесточать условия по рыночным ипотечным программам. NEWS.ru рассказывает, на сколько подорожала ипотека в России и как сильно могут вырасти ставки в сентябре.

Какие банки первыми подняли ставки по ипотеке

Газпромбанк с 26 июля повысил ставки по всем программам на 0,1–1 процентный пункт (п.п.). Так, минимальная ставка по рыночной ипотеке на новостройки и готовое жилье увеличилась на 0,5 п. п. — с 11,7% до 12,3% годовых (для кредитов на сумму от 10 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и для сумм от 5 млн руб. в остальных регионах). Первоначальный взнос составляет 15%. Ипотеку на покупку апартаментов можно получить по ставке от 13,3% годовых. Первоначальный взнос — 20%. Приобрести в ипотеку дом с участком можно по ставке 12,3–12,5% годовых. Первоначальный взнос — 20%.

Росбанк с 26 июля повысил ставки по рыночной ипотеке на 0,5 п. п. Базовая ставка по кредитам на новостройки и вторичное жилье теперь составляет 12,15% годовых. Но для клиентов с действующим положительным решением по ипотеке при выходе на сделку до 31 августа будут сохранены прежние условия. При этом льготная ипотека в Росбанке снизилась на 0,1% (базовая ставка по семейной ипотеке составила 5,6%, по льготной ипотеке на новостройки — 7,6%, по IT-ипотеке — 4,6%, по дальневосточной ипотеке — 1,6%).

«Уралсиб» объявил об увеличении ставок по рыночной ипотеке на 0,2–0,3 п. п. Базовая ставка по кредитам на строящееся и готовое жилье на сумму до 6 млн рублей увеличилась с 12,29% до 12,59%, по ссудам от 6 млн рублей — с 11,79% до 11,99%.

Где еще выросли ипотечные ставки

ВТБ с 1 августа обещал повысить ставки по ипотечным программам на 0,9 п. п. Минимальная процентная ставка составит 11,6% годовых. Условия одинаковы для готового и строящегося жилья, а также рефинансирования.

Банк «Дом.РФ» с 1 августа повысил на 0,5 п.п ставки по стандартным и ипотечным продуктам. На вторичном рынке ставка не изменилась и составила 11,8%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последним о повышении ставок по ипотечным программам объявил Сбербанк. С 8 августа минимальная ставка на новостройки в кредитной организации равна 11,4%, а на «вторичку» — 11,7%. Минимальный первоначальный взнос по программам составляет 10%. «Сбербанк дольше всех из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Но текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п. п. по базовым ипотечным программам», — сообщили в пресс-службе банка.

Почему дорожает ипотека

21 июля Банк России повысил ключевую ставку, которая оставалась неизменной с сентября 2022 года, сразу на 1 п. п. — с 7,5% до 8,5%. Кроме того, ЦБ ухудшил свой прогноз по инфляции, что стало сигналом о возможном повышение ключевой ставки в будущем. В ответ кредитные организации начали ухудшать условия по рыночным ипотечным программам.

Дело в том, что коммерческие банки берут у ЦБ кредиты под процент ключевой ставки и далее дают деньги в долг уже россиянам и компаниям под более высокий процент. На этой разнице банки зарабатывают. Поэтому вместе с ростом ключевой ставки (так как деньги становятся дороже) растут и ставки по кредитам, в том числе ипотечным.

Что будет со ставками дальше

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 15 сентября. Эксперты допускают, что регулятор может существенно повысить ставку.

По данным из разных источников, ЦБ может довести ставку до 10%, говорит глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский. По его словам, недавнее повышение ставки до 8,5% уже заставило экономику страны несколько напрячься. «Если ставка будет повышена еще на 1,5 п.п., то для экономики наступят реальные шоки», — полагает он. Безусловно, в этом случае кредиты для населения (равно как и для бизнеса) станут дороже. Банки будут повышать стоимость своих продуктов и услуг соразмерно повышению ключевой ставки, говорит Рогачевский.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс ожидает роста ключевой ставки в сентябре на 1 п.п. Однако, по ее словам, ЦБ на этом не остановится и в дальнейшем ставка может вырасти еще больше.

Многое будет зависеть от курсов валют, уверена доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Если курс рубля к сентябрю не стабилизируется, то ключевая ставка может достигнуть уровней весны 2022 года, то есть примерно 20%, допускает она. «Это может негативно сказаться на выдаче ипотечных и потребительских кредитов, но также даст толчок к открытию депозитов», — отмечает эксперт.

Если к осени доллар будет стоить хотя бы 90 рублей, то ключевая ставка не превысит 14%, прогнозирует Коваленко. Правда, и в этом случае ее повышение больно ударит по заемщикам, которые до сих пор откладывали оформление ипотечных и потребительских кредитов.

«Если ключевую ставку поднимут до 10%, то ипотечные ставки будут варьироваться от 7% до 15%, в зависимости от программы. В настоящий момент диапазон ставок составляет примерно 5,3%-11%», — добавила Юлия Коваленко.

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