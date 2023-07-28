Россиянам рассказали, как закрывать ипотеку с минимальной переплатой Юрист Русяев призвал россиян досрочно гасить ипотеку, уменьшая срок кредита или ежемесячный платеж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Илья Русяев в разговоре с NEWS.ru назвал два лучших способа закрывать ипотеку с минимальной переплатой — досрочно погашать либо основной долг, либо проценты. По его словам, в первом случае уменьшается срок кредита и увеличивается доля основного долга в ежемесячном платеже, а во втором — уменьшается ежемесячный платеж.

Если заработок стабильный и в обозримом будущем не изменится, то лучше свободными деньгами погашать основной долг, уменьшая срок и увеличивая долю основного долга в ежемесячном платеже. Соответственно, уменьшится срок ипотеки и размеры сопутствующих страховок. Причем существенно, — добавил Русяев.

Собеседник подчеркнул: если доход стабильный, то уменьшая ежемесячный платеж, человека приобретает свободные деньги для инвестиций, что позволит перекрыть процент по ипотеке или потратить их на себя или семью.

Например, брали кредит 5 млн рублей на 15 лет со ставкой 10% с платежом 53 тысячи в месяц. Переплата за 15 лет составит 4 676 275. После пяти лет оплаты погашаете досрочно 1 млн. Оставшийся срок платежей составит десять лет, но ежемесячный платеж существенно уменьшится и составит 40,5 тысячи. Переплата за все 15 лет тоже уменьшится и составит 4 094 734 рубля, — объяснил Русяев.

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