Экономист предсказал рост ставок по ипотеке Экономист Беляев предсказал рост ипотечного процента при повышении ключевой ставки ЦБ РФ

В России может увеличиться рост ставок по кредитам и ипотекам в связи с возможным повышением ключевой ставки Центрального банка РФ, предсказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что ипотечный процент может вырасти на 0,5 или один пункт.

Раз растет ключевая ставка, значит возрастают абсолютно все кредитные ставки, и ипотека — не исключение. Сказать, что она будет в первых рядах по повышению, трудно, потому что это специфический кредит, который касается крупных вложений, — пояснил экономист.

По словам эксперта, каждое небольшое увеличение процента по ипотеке приводит к весомому подорожанию в рублях. Это является сдерживающим фактором роста ипотечных ставок. Но, несмотря на это, повышение ключевой ставки ЦБ вызовет естественное удорожание всех кредитов.

Как правило, если ключевая ставка возрастает на какую-то определенную величину, то, выражаясь уже в конкретных кредитах, которые представляют банки, она не на такую же величину возрастает, а больше, — пояснил аналитик.

Беляев посоветовал решить вопрос с ипотекой тем, кто планировал ее брать, в ближайшее время. Он также напомнил о постоянном росте цен на квартиры.

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев ранее рассказал, что ослабление курса рубля вынуждает Банк России идти на повышение ключевой ставки. При этом он назвал такую меру малоэффективной для российской экономики.