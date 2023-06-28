Экономист рассказал, почему повышение ключевой ставки будет неэффективным Экономист Григорьев назвал повышение ключевой ставки бесполезным в борьбе с инфляцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ослабление курса рубля вынуждает Банк России идти на повышение ключевой ставки, соответствующее решение может быть принято на ближайшем заседании руководства регулятора, рассказал в беседе с Lenta.ru финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Он назвал такую меру малоэффективной для российской экономики.

Я думаю, что повысят ее в интервале от 0,5 до 1 процентного пункта, вряд ли больше. Скорее всего, это связано с ослаблением рубля относительно доллара и евро. Но мне кажется, что это неправильный ход. Это не очень хорошо скажется на экономике, — считает эксперт.

По его словам, финансовые власти России сегодня стоят перед непростым выбором, когда, с одной стороны, нужно бороться с инфляцией, а с другой — экономика недостаточно насыщена дешевыми деньгами. При этом, по мнению Григорьева, наиболее эффективным способом борьбы с инфляцией является наращивание объема реальных товаров и услуг, которые получает население. А справиться с ростом инфляции, повышая ставку рефинансирования, сложно.

Подобным образом добиться больших экономических результатов, я думаю, не получится. Я думаю, либо не будет никакого эффекта, либо будет негативным, — подчеркнул экономист.

Как напоминает издание, ключевая ставка в России не менялась с сентября 2022 года, тогда ее снизили на 0,5 процентных пункта, до 7,5%.

Ранее зампредседателя Банка России Алексей Заботкин допустил, что ключевую ставку могут поднять впервые за год. По его словам, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ не исключается принятие такого решения.