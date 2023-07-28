ВТБ с 1 августа повысит ставки по ипотечным программам ВТБ с 1 августа повысит ставки по ипотечным программам на 0,9 п.п.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк ВТБ вслед за повышением ЦБ ключевой ставки с 1 августа 2023 года увеличит ставки по ипотеке на 0,9 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации в Telegram-канале. Минимальная процентная ставка составит 11,6% годовых, уточнили в ВТБ. Отмечается, что все поступившие в банк заявки до 1 августа будут рассматриваться по текущим условиям, а полученное по заявке решение, включая процентную ставку, будет действовать 90 дней.

После 1 августа по собственным ипотечным программам банка ставки составят от 11,6% годовых. Условия одинаковы для готового и строящегося жилья, рефинансирования, — говорится в сообщении.

21 июля Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5% годовых. В последний раз регулятор изменял ставку в сентябре 2022 года. В ЦБ отметили, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Также увеличились инфляционные ожидания.

Заместитель министра финансов Ирина Окладникова ранее заявила, что роста госдолга России не избежать с учетом нынешних условий. По ее словам, ведомство намерено удержать его в безопасных границах, составляющих 20% от общего объема ВВП.