Банки все чаще предлагают купить сниженную ставку по ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России банки все чаще предлагают клиентам при оформлении ипотеки дополнительную опцию на снижение процентной ставки, пишут «Известия». В то же время это может повлечь за собой увеличение стоимости недвижимости.

На рынке продолжают распространяться практики, которые направлены на поддержку краткосрочного спроса на жилье. Речь идет о возможности купить сниженную ставку у кредитной организации или же снизить проценты по ипотеке на первые два-три года с одновременным завышением стоимости жилья, — заявили представители Центрального банка.

В «Сбербанке» подчеркивают, что клиенты могут получить сниженные процентные ставки по ипотеке на весь период займа, если они сделают одноразовый платеж при заключении кредитного договора. Эта услуга пользуется спросом, и более 22 тысяч человек уже воспользовались данной программой.

Другие игроки рынка предлагают возможность снижения процентной ставки в течение первых лет займа, однако компенсируют это увеличением стоимости недвижимости или продажей опций на сниженные ставки. Конечная сумма платежа будет зависеть от объема кредита.

Как отмечают эксперты, в определенных ситуациях такая стратегия может не быть выгодной для клиента, особенно если он вынужден оплачивать дополнительные комиссии или покупать жилье по необоснованно высоким ценам.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро» сообщил, что объем проблемной задолженности по кредиткам в РФ достиг рекордных 225 млрд рублей. Просрочка по выплате займов обновила исторический максимум и составила 12% от портфеля.