Сбербанк повысил ставки по ипотеке Сбербанк сообщил о повышении ставки по ипотеке на 0,8 п. п.

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Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,8 п. п., сообщает пресс-служба банка. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, теперь минимальная ставка по ипотечному кредиту составляет 11,7%. В банке подчеркнули, что повышение ставки вызвано текущими условиями на рынке в России.

Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п. п. по базовым ипотечным программам, — рассказали в Сбере.

Эксперт по недвижимости Константин Апрелев ранее рассказал, что рост спроса на квартиры в Москве связан с блокировкой Центробанком РФ ипотек по нулевой ставке. По его словам, покупатели переживали о повышении ежемесячного платежа в связи с ростом ипотечных ставок в новых домах.

Финансовый эксперт ранее рассказал, что блокировка ЦБ России минимальной ставки по ипотекам в стране может быть связана с повышением добавки к коэффициентам риска по кредитам долевого участия на приобретение жилья в новостройках. По его словам, снижение спроса остановит рост цен на первичном рынке жилья.