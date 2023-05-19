Раскрыты причины роста спроса на новостройки в Москве Эксперт по недвижимости Апрелев связал рост спроса на новостройки в Москве с отменой нулевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост спроса на квартиры в новостройках Москвы связан с блокировкой Центробанком РФ ипотек по нулевой ставке, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. В разговоре с «Радио 1» эксперт по недвижимости отметил, что покупатели переживали о повышении ежемесячного платежа в связи с ростом ипотечных ставок в новых домах.

Это сократило количество возможностей предоставлять ипотеку с мая месяца для банков и застройщиков по нулевой ставке. Люди боялись, что ситуация с запретом на нулевую ставку приведет к тому, что у них цены сохранятся на первичном рынке, а ежемесячные платежи увеличатся в связи с ростом ипотечных ставок для новостроек, — пояснил эксперт.

По его словам, те россияне, которые откладывали покупку, но при этом копили деньги на приобретение квартиры, решили реализовать свой спрос. Поэтому количество сделок выросло. Апрелев отметил, что это разовая ситуация. Он пояснил, что подобное происходит обычно в конце года в связи с ростом цен, когда застройщики активизируют свою рекламу. Эксперт предсказал, что ажиотажный спрос спадет.

Финансовый эксперт ранее рассказал, что блокировка ЦБ РФ минимальной ставки по ипотекам в России может быть связана с повышением добавки к коэффициентам риска по кредитам долевого участия на приобретение жилья в новостройках. По его словам, снижение спроса остановит рост цен на первичном рынке жилья.